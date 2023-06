Saúde realiza cirurgias de catarata numa ação inédita em Rodrigues Alves e Mâncio Lima

Humanizar o setor da saúde no estado é levar serviços essenciais para bem pertinho dos acreanos, como Marco Aurélio de Oliveira, morador da zona rural de Rodrigues Alves. “Nós, que fazemos parte da classe mais humilde, não temos condições financeiras de arcar com consulta ou com cirurgia para retirada da catarata”, explica.

A partir de agora, a visão opaca causada pela enfermidade, que, salvo os casos congênitos, normalmente ocorre em decorrência do envelhecimento ou por exposição exagerada ao sol, deixará de ser dificuldade para o produtor rural de 55 anos executar as tarefas do dia a dia. “A boa ação do governo vai melhorar a minha vida. Por isso, sou eternamente grato”, afirma.

Além dele, outros 208 acreanos foram beneficiados pela ação do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). As cirurgias oftalmológicas foram realizadas de forma inédita em Mâncio Lima e Rodrigues Alves, entre os dias 16 e 20 deste mês.

O marco da Saúde estadual é mais um importante passo do projeto de descentralização do setor, que vem devolvendo dignidade, dando vazão a filas de espera e propiciando qualidade de vida ao cidadão que habita o Vale do Juruá. A meta da gestão é seguir com a oferta do serviço à região.

“Como programa de governo, seguimos com o compromisso de saúde especializada nas regionais, levando mais humanização dos serviços aos municípios, com as regionais minimamente estruturadas, sem a necessidade de deslocamento do paciente para a capital, Rio Branco”, relata o titular da Sesacre, Pedro Pascoal.