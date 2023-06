Sesacre implanta equipamento de bioquímica na Unidade Mista de Manoel Urbano

Uma das principais finalidades dos testes laboratoriais é auxiliar o raciocínio médico após a obtenção da história clínica e a realização do exame físico. Para tanto, todas as fases de execução dos testes, sobretudo a pré-analítica, devem ser conduzidas seguindo o rigor técnico necessário, para garantir a segurança do paciente e resultados exatos.

Buscando oferecer o melhor atendimento para a população, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), implantou nesta semana, na Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, o equipamento de bioquímica, para a realização de exames. Com a implantação do aparelho, os exames utilizados no diagnóstico de doenças serão feitos de forma mais rápida e com maior segurança.

O aparelho de bioquímica Bt 350, que roda até 53 amostras em 20 minutos, está realizando os exames de glicemia, colesterol total, triglicerídeos, frações HDL e LDL, TGO, TGP, ácido úrico, gama GT, fosfatase alcalina, bilirrubina total, bilirrubina direta, bilirrubina indireta, proteínas totais, albumina, creatina quinase (CK), creatina quinase Mb (CKMB), creatinina, ureia, amilase, lipase, LDH–lactato desidrogenase, ácido lático, PCR, ASLO e fator reumatoide.

De acordo com Aglanair Abugoche, chefe da Divisão da Organização de Apoio Diagnóstico (Divoad) da Sesacre, o aparelho foi adquirido em comodato, por meio de uma parceria com a Divoad e a Divisão de Insumos Laboratoriais e Materiais de Radiologia (Divilara).

“Antes eram realizados apenas três tipos de exames e agora, com a implantação desse equipamento, 26 tipos de exames estão sendo realizados na unidade, para melhor atender nossa população”, destacou Aglanair Abugoche.