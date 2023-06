Saque Calamidade do FGTS ainda pode ser sacado em cidades afetadas por enchentes

A Caixa Econômica Federal atualizou nesta sexta-feira, 23, a lista de municípios brasileiros onde um saque de até R$ 6.220 está disponível para os moradores. Em Rio Branco, o prazo já se esgotou, mas segue aberto em Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Conhecida como Saque Calamidade do FGTS, essa modalidade conta com recursos depositados nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores. Esse fundo é formado por depósitos mensais de 8% do salário do funcionário feitos pelo empregador.

O valor só é liberado quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública tenha sido decretado por meio de decreto do governo do Distrito Federal, Município ou Estado e publicado em prazo não superior a 30 dias do primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do desastre natural, se este for assim reconhecido, por meio de portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional.

Regras para sacar

Para estar apto a realizar o Saque Calamidade do FGTS, o trabalhador deve viver em um local onde o governo decretou estado de emergência devido às chuvas fortes, alagamentos, enchentes, enxurradas, vendavais ou outros motivos semelhantes.

É o caso da cidade de Assis Brasil, no Acre, onde fortes chuvas deixaram milhares de moradores desabrigados ou desalojados. No município, o prazo para retirar os valores na Caixa vai até o dia 3 de julho.

Confira a lista abaixo: