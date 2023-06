São Paulo vence o Tigre por 2 a 0 e confirma liderança do grupo D

Com modificações no time titular, o São Paulo até abriu o placar logo no primeiro ataque, aos 2 minutos, com Luciano, mas o auxiliar marcou corretamente impedimento do atacante tricolor e anulou a jogada. A partida, que teve poucas emoções na primeira etapa, ficou ainda mais truncada depois da expulsão de Leizza aos 22, depois de falta dura em Pablo Maia. Com um a mais, o Tricolor não conseguiu pressionar no campo de ataque para tirar o zero do placar.

Segundo tempo