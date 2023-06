São Paulo não toma conhecimento do Tolima, goleia no Morumbi e se classifica na Sula

Talvez nem o mais otimista dos são-paulinos imaginasse um primeiro tempo de tamanho domínio do Tricolor. Depois de um início conturbado, com o Tolima marcando várias faltas para parar o jogo, a equipe do Morumbi abriu o placar em uma bela arrancada de Luciano seguida de uma finalização com classe de Calleri. No mesmo lance, o lateral Riascos, que já tinha amarelo, foi expulso por falta fora do lance. Daí para frente, o São Paulo tomou conta do jogo, fez o que quis com a bola nos pés e, sem muito esforço, ampliou com Luciano e Caio Paulista em lances que ficaram marcados pelo corta-luz de Calleri.

Segundo tempo

Em larga vantagem, Dorival Júnior optou em poupar, já no intervalo, Calleri, Pablo Maia e Rafinha. Mesmo com a partida decidida, o São Paulo manteve o mesmo ritmo, foi para cima do Tolima e voltou a marcar com Caio Paulista e David. O meia Rodrigo Nestor voltou a jogar depois de um período no departamento médico e foi peça importante para o Tricolor na etapa final.