São Francisco não segura o líder Nacional AM, perde por 2 a 0 pelo Brasileiro série D

O São Francisco-AC voltou a sofrer novo revés na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo (11), o time católico perdeu para o Nacional por 2 a 0, em jogo válido pelo sétima rodada da competição e disputado no estádio da Colina. Os gols Iury Tanque e Alan Patrick, um em cada tempo, marcaram os gols do time manauara.

Tabela

Com a vitória, o Nacional chegou aos 16 pontos e segue na liderança isolada do grupo 1 da Série D, com dois pontos a mais do que o Águia de Marabá, que tem 14. Já o São Francisco segue na sétima (penúltima) colocação, com apenas seis pontos ganhos.

Próximos jogos

Nesta quarta-feira (14), as equipes voltam a se enfrentar, na abertura do returno. O duelo será disputado no estádio Florestão, a partir das 16h.

O jogo

Com apoio do seu torcedor, o Nacional não demorou para abrir o placar e, logo aos 9 minutos de jogo, Wendel cobrou escanteio da esquerda e Iuri Tanque subiu sozinho para testar para a rede do time acreano.

No início do segundo tempo, em cobrança de falta, Fabiano chegou a marcar para a equipe acreana, mas o árbitro viu impedimento no lance anulou o gol. Aos 14 da segunda etapa, o São Francisco ficou com um a menos após a expulsão de Radamés.

Nos minutos finais, o Nacional passou a pressionar o clube católico e marcou o segundo gol, aos 46 minutos, através de uma finalização de Alan Patrick.