Santos x Blooming: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O técnico Carlos Bustos tem mantido um esquema tático com quatro defensores, um meio de campo com cinco atletas e um homem de referência no ataque. Nas últimas semanas, a equipe trouxe cinco reforços, porém, eles não podem disputar a Copa Sul-Americana. Com isso, a tendência é que o treinador mantenha a base do time que tem disputado a competição.