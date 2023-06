Santos enfrenta o Newell’s Old Boys,nesta terça às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro

A partida contra os argentinos vale a sobrevivência do Santos na Copa Sul-Americana. Um novo tropeço nesta terça-feira pode significar a eliminação do Peixe na competição. Invicta dentro da Vila Belmiro, a equipe comandada por Odair Hellmann também tenta dar fim ao jejum de seis partidas sem vencer na temporada.

Líder do grupo com 100% de aproveitamento, o Newell’s Old Boys entra em campo para tentar assegurar a primeira colocação da chave, que garante a classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em 11º lugar no campeonato argentino, o time de Gabriel Heinze aposta suas fichas na competição continental.

O técnico Odair Hellmann teve apenas um dia para trabalhar com elenco antes de enfrentar o Newell’s Old Boys. O treinador esperava já poder contar com o atacante Marcos Leonardo nesta atividade, mas o voo de volta ao Brasil atrasou e o jogador só se reapresentou ao Peixe na noite de segunda-feira. Ele deve ficar no banco de reservas.