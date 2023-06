Santos e Inter se enfrentam neste sábado na Vila Belmiro

Apesar das três vitórias consecutivas, o Inter vem de queda para o América-MG na Copa do Brasil e tenta virar a página para reagir no Brasileirão. O Colorado ocupa a 13ª posição, com 10 pontos, e precisa pontuar na Vila Belmiro para se distanciar da zona do rebaixamento. Com desfalques, a equipe de Mano Menezes busca vencer fora de casa pela primeira vez na competição.