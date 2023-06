Sai lista de aprovados de 475 vagas para cargos na Saneacre

O governo publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 28, o resultado preliminar do processo seletivo simplificado para contratação de 475 servidores em diversos cargos para a capital e interior do estado do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre).

As vagas são para nível fundamental, médio e superior.

Os salários variam de R$ 1,3 à mais de R$ 7 mil dependendo do cargo e o prazo de validade é válido por 2 anos com possibilidade de ser prorrogado por outros 2 anos.

O governo anunciou ainda o prazo para apresentação de recursos que acontece no período das 8h do dia 29 de junho até as 15h do dia 30 de junho de 2023, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

Vejo abaixo a lista com os nomes aprovados: