Rompimento de adutora na ETA II compromete abastecimento

Técnicos do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) identificaram, na madrugada desta segunda-feira (12), um rompimento de adutora que liga a captação da ETA II, para a Estação de Tratamento na Sobral. O rompimento comprometeu 70% da produção que abastece a regional do Segundo Distrito, Calafate, parte do centro da cidade, Tucumã, Universitário, Distrito Industrial, entre outros bairros.

Bairros afetados:

Segundo Distrito

Calafate

Vila Ivonete

Sobral

Conj Esperança l, ll e lll

Doca Furtado

Jardim Europa

Primavera

Village Tiradentes

Habitat Brasil

Vila Betel

Residencial Araçá

Fundhacre

Pedro Roseno

Residencial Iolanda

Parque das Palmeiras

Residencial Rio Branco

Conjunto Tangará

João Eduardo

Bela Vista

Novo Horizonte

6 de Agosto

Taquari

Via Chico Mendes

Triângulo Novo

Distrito Industrial

Portais I, II e III

Nova Morada

Waldemar Maciel

Israel Lira

Residencial Jequitibá

Novo Calafate

Laélia Alcântara

Wilson Ribeiro

Polo Geraldo Mesquita

Itatiaia.

São Miguel

Universitário

Jorge Kalume

Loteamento Ipê (INTO)

Penal

Rui Lino

Conjunto Tucumã

Conjunto Solar

Conjunto Procon

Vila Ivonete

Manoel Julião

Nova Estação

Geraldo Fleming

Conquista

Avenida Antônio da Rocha Viana

Conjunto Village

Avenida Getúlio Vargas até a ponte

De acordo com o diretor-presidente da autarquia, Enoque Pereira o ponto que se rompeu é o que capta a água do rio Acre para ser tratada na Eta II.

“Com esse rompimento teve que parar totalmente o tratamento da ETA II. São mil litros por segundos tratados, enquanto a outra trata seiscentos litros por segundo.”

Desde as primeiras horas do dia, a equipe técnica está no local para fazer a manutenção e normalizar o abastecimento. O diretor presidente da companhia, disse ainda que não se sabe ao certo o motivo do rompimento.

“É um problema sério. Estamos em uma área que o plator mexe constantemente e não é de agora, é de muito tempo. Nós estamos até tentando ver e montando um projeto para poder baixar a captação daqui, lá para a ETA I, onde lá o solo não se mexe”, completou Enoque.

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado em três dias.

“A gente parou desde às três e meia. Por essa razão a previsão de voltar a ativa é a partir desta terça-feira, tudo dando certo. Até meio dia a gente vai normalizar a captação do rio, para poder tratar na ETA II. A normalização na cidade deve levar até três dias. Então a gente pede a população que economize água”, finalizou Enoque.

Fonte: Assecom

Foto: Val Fernandes