Programa Produzindo Sorriso oferta atendimento odontológico aos moradores da Cidade do Povo

Um programa inovador executado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o Produzindo Sorriso vem se tornando um diferencial na gestão do Prefeito Tião Bocalom.

Através do programa, a prefeitura adquiriu inicialmente três vans odontológicas equipadas para os mais diversos procedimentos em qualquer lugar propiciando um serviço mais prático e mais cômodo, principalmente para os idosos e crianças.

As vans atendem principalmente nos itinerantes realizados pela Saúde, porém, por uma determinação do prefeito, a Semsa realiza um cronograma de atendimento nas comunidades e nos bairros de Rio Branco.

Nessa segunda-feira (26) os moradores da Cidade do Povo recebem os serviços do Produzindo Sorriso. Durante esta semana as três vans estão na Unidade Básica de Saúde Manuel Alves Bezerra Nete, no bairro Cidade do Povo.

Segundo a supervisora das vans odontológicas, Nasilia Dias Pimentel, os serviços ofertados aos moradores vão desde os pequenos procedimentos dentários a cirurgias com atendimento emergencial.

“Os atendimentos irão se estender aqui nesta unidade até na próxima sexta-feira (30), com todos os atendimentos ofertados pelas vans, do clínico ao emergencial, só aqueles procedimentos que são mais específicos no tratamento dentário, como próteses, serão encaminhados.”

A supervisora enfatizou que os atendimentos ocorrem durante os períodos da manhã e da tarde, com atendimento de 12 pacientes por cada van, totalizando 36 atendimentos odontológicos por dia.

“Para que o paciente possa ser atendido pela nossa unidade móvel, ele deve estar com encaminhamento da própria unidade de saúde aqui do bairro Cidade do Povo, pois são os profissionais da unidade que fazem toda uma triagem e agendamento para que o paciente possa receber este serviço.”