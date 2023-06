Programa de passagens a R$ 200 começa no 2º semestre com foco em aposentados

O programa do governo federal que oferecerá passagens aéreas com valores promocionais, de até R$ 200, tem previsão de início para o segundo semestre — informou o Ministério de Portos e Aeroportos à CNN.

Nomeada “Programa Voa Brasil”, a medida está em fase de elaboração pela pasta comandada por Márcio França.

O primeiro estágio do programa terá como foco atender aposentados que recebam até dois salários mínimos e que não tenham voado nos últimos doze meses.

As passagens serão oferecidas por valores promocionais em horários e datas definidos pelas companhias aéreas, segundo a pasta.

A ideia do programa é diminuir assentos ociosos nas aeronaves. Com isso, na tese do ministério, outras passagens também seriam barateadas.

Atualmente a ociosidade em voos ronda a casa dos 20% no Brasil, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Em abril de 2023, o dado ficou em 22,4%.

A expectativa é que o programa também atenda estudantes e servidores públicos na sequência. França estimou em março que o programa permitirá emitir 12 milhões de passagens anualmente.

Preço das passagens e QAV

O ministério defende que o objetivo do programa é democratizar o uso do modal aéreo no país.

Em outra das tratativas para tornar as passagens mais acessíveis, o governo vem negociando com a Petrobrás soluções para diminuir o preço do Querosene de Aviação (QAV).

A pasta confirmou à CNN quem mantém contato permanente com “órgãos competentes”, a fim de encontrar soluções para a redução dos preços do combustível. Mas destacou que a política para combustíveis cabe à Petrobras.

Em 2023, o preço do QAV comercializado pela Petrobras tem redução acumulada de 35%.