Procon/AC e Secretaria de Meio Ambiente realizam palestra sobre consumo sustentável

Abordando o tema Consumo Consciente e Sustentável, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), ministrou na segunda-feira, 12, uma palestra para alunos do curso Técnico em Zootecnia, do Instituto Federal do Acre (Ifac), em Rio Branco.

O evento fez parte da programação estadual do Mês do Meio Ambiente, com o tema Me Dê que Eu Planto, realizada pela Semapi, e teve como objetivo instruir os consumidores para evitar o superendividamento.

“É para que as pessoas tenham consciência do que estão consumindo, do que estão cobrando e por si só possam exercer seu direito da melhor forma possível”, explica o palestrante e chefe de Fiscalização do Procon, John Lynneker Silva.

A presidente do Procon no Acre, Alana Albuquerque, destaca que a pessoa com comportamento consumista costuma ter muitos problemas financeiros. “Por esse motivo a educação para o consumo é fundamental, evitando o consumismo exacerbado, o acúmulo desnecessário e o descarte sem reaproveitamento, pois o consumo sustentável é essencial para que todos façam sua parte e contribuam com a preservação ambiental.”

“Através dessa palestra temos mais consciência de como prevenir o consumismo e levar isso para o nosso cotidiano”, ressaltou a estudante Luciana Silva.