Acre pode ter onda de frio polar de até 14° a partir desta terça

A previsão do tempo aponta para a chegada de uma forte onda de frio polar para as regiões Leste e Sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira). O tempo deve ficar instável, com muito vento e chuvas a qualquer momento desde as primeiras horas desta terça-feira (13).

De acordo com o portal O Tempo Aqui, há alta probabilidade de chuvas fortes, com raios em vários pontos. A temperatura mínima varia entre 14° e 17°C, por volta das 23h, e a máxima oscila entre 21 e 24°C, nas primeiras horas do dia.

No Centro e Oeste do Acre (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), o tempo começa quente, mas a aproximação de uma forte onda de frio polar muda o tempo a partir da tarde, deixando-o instável, com chuvas, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias. A temperatura mínima varia entre 19 e 22ºC, e a máxima, entre 31 e 33ºC.