Pressionado por escândalos, Boris Johnson renuncia a vaga no Parlamento britânico

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson está deixando o cargo de membro do Parlamento com efeito imediato, desencadeando uma eleição suplementar em seu assento marginal.

Johnson estava lutando por seu futuro político com um inquérito parlamentar que investigava se ele enganou a Câmara dos Comuns quando disse que todas as regras do Covid-19 foram seguidas, no que ficou conhecido como Partygate.

“É muito triste deixar o parlamento – pelo menos por enquanto”, disse Johnson em um comunicado. “Estou sendo forçado a sair por um pequeno punhado de pessoas, sem nenhuma evidência para apoiar suas afirmações e sem a aprovação nem mesmo dos membros do partido conservador, muito menos do eleitorado em geral.”

O comitê de privilégios do Parlamento poderia ter recomendado que Johnson fosse suspenso do parlamento por mais de 10 dias se descobrissem que ele enganou o parlamento de forma imprudente ou deliberada, potencialmente desencadeando uma eleição para sua cadeira.

O ex-primeiro-ministro disse ter recebido uma carta do “comitê de privilégios deixando claro – para minha surpresa – que eles estão determinados a usar o processo contra mim para me expulsar do parlamento”.

Johnson, cujo cargo de primeiro-ministro foi interrompido em parte pela raiva em seu próprio partido e em toda a Grã-Bretanha por causa das festas de bloqueio que quebram as regras do Covid em seu escritório e residência em Downing Street, acusou o comitê de agir como a “própria definição de um tribunal canguru”.

“A maioria dos membros do Comitê – especialmente o presidente – já havia feito comentários profundamente prejudiciais sobre minha culpa antes mesmo de terem visto as evidências”, disse ele.

“Em retrospecto, foi ingênuo e confiante de minha parte pensar que esses procedimentos poderiam ser remotamente úteis ou justos.”