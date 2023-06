Prefeitura solicita urnas eletrônicas do TRE-AC para eleições do Conselho Tutelar

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, esteve nessa segunda-feira (5), em uma reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Francisco Djalma, junto da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Sarah Farhat, para tratar sobre a solicitação de urnas eletrônicas para as eleições dos conselhos tutelares nos 21 municípios e na capital.

O prefeito de Rio Branco, agradeceu pela parceria do TRE que desde 2015 disponibiliza as urnas eletrônicas para a realização das eleições.

“Todos sabem que, através das urnas eletrônicas, agiliza muito as eleições. Então novamente o Tribunal Regional Eleitoral se coloca à disposição. Estou muito feliz em poder saber que o TRE-AC mais uma vez vai contribuir com essas eleições que ocorrerão em cada um dos municípios do Estado do Acre”, explicou.

Segundo o presidente do TRE, desembargador Francisco Djalma, a eleição do conselho tutelar é extremamente importante e as urnas eletrônicas foram inovações que surgiram no decorrer da transformação da sociedade para facilitar o processo de eleição da população.

“Em uma reunião que tivemos em Brasília, com o Ministro Alexandre de Morais, uma das coisas enfatizadas era de que déssemos toda a atenção a eleição do conselho tutelar que se dá no primeiro domingo de outubro. Voltei de Brasília com essa preocupação e daí a necessidade de reunir todos os segmentos da sociedade para dar ênfase e tornar a eleição mais plural”, disse.

Para o procurador de Justiça do Ministério Público, Dr. Francisco Maia, o uso de urnas eletrônicas nas eleições deixa o processo mais rápido e transparente.

“Eu acredito que seria de bom-tom que todos pudessem aderir. É uma decisão de cada município e a ideia hoje nos reunindo aqui com a presidência da Amac na pessoa do prefeito Tião Bocalom e do presidente do TRE é justamente para que possamos a várias mãos e unidos possamos estar trazendo a novidade e tendo a adesão de 100% dos municípios para essa eleição”, esclareceu.

De acordo com a presidente do CMDCA, Sarah Farhat, com a instituição do 4º Conselho na capital, o número de membros do Conselho Tutelar passou de 30 para 40, sendo 20 titulares e 20 suplentes. Ela reforçou a importância da urna na eleição para passar mais confiança, credibilidade e lisura ao processo.

“As inscrições foram prorrogadas até o dia 7 de junho. Então as pessoas que tenham esse perfil, que queiram e tenham disponibilidade para trabalhar na área da criança e do adolescente, se inscrevam lá na Sede dos Conselhos, que fica na rua Alvorada, 412 – Bosque, das 7h às 12h e 14h às 18h. Contamos com você é muito importante”, reforçou.

Fonte: Assecom