Prefeitura leva Saúde Itinerante Terrestre à comunidade do ramal Caipora na Transacreana

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do programa Saúde na Comunidade, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu no último sábado (17), mais uma etapa do Itinerante Terrestre. Desta vez a ação ocorreu na comunidade do ramal Caipora, Km 07 da rodovia AC-90, na Escola Nova Esperança.

A localidade faz parte do segmento da URAP Cláudia Vitorino que abrange a área do Segundo Distrito distrito da capital.

A coordenadora da URAP Michela Panier, esteve presente. Segundo ela a ação leva até as comunidades várias ações de saúde.

“São médicos e enfermeiros, até agentes comunitários de saúde e assistentes sociais, todos trabalhando em conjunto para garantir que cada indivíduo receba o atendimento adequado.”

O Programa está dentro das prioridades da gestão Tião Bocalom para proporcionar ações de saúde de qualidade à população das zonas rural e urbana, propiciando aos moradores um serviço mais eficiente.

Aproximadamente 300 pessoas foram atendidas na escola durante o itinerante, com consultas médicas, de enfermagem e pré-natal, realização de PCCU e testes rápidos, aplicação de vacinas, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, atendimento de endemias (Leishmaniose e malária), orientações para prevenção de doenças, acompanhamento do Bolsa Família, vacinação antirrábica, educação em saúde e serviços de odontologia, além das pequenas cirurgias.