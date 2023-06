Prefeitura divulga lista de bilhetes aptos a participar do 1º sorteio do Nota Rio Branco

Cumprindo o cronograma previsto para a execução do 1º sorteio de prêmios do Programa Nota Rio Branco, a prefeitura da capital por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), divulgou nesta sexta-feira (30), no site https://notapremiada.riobranco.ac.gov.br/#/login a lista dos bilhetes dos usuários que estão aptos para participar. Nesta primeira edição, o Programa contou com mais de 15 mil bilhetes inscritos.

Neste sábado, dia 1° de julho, o sistema da Prefeitura de Rio Branco vai divulgar os seis cupons de notas fiscais sorteados e as premiações estão divididas em:

1º lugar: R$ 10 mil

2º ao 5º lugar: R$ 5 mil cada

Cronograma

01/01/2023 a 29/06/2023 – Período de Notas Fiscais abrangidas pelo sorteio

29/06/2023 – Data limite para manifestação de concordância ou de desistência do

participante

01/07/2023 – Data da extração da Loteria Federal que servirá de base a apuração dos

contemplados

05/07/2023 – Data limite para a publicação do resultado do sorteio