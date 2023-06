Prefeitura de Rio Branco realiza abertura da Semana de Educação Ambiental na capital

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado anualmente, no dia 5 de junho, desde a Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972. A data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), pretende chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.

Tendo em vista a importância do debate sobre a temática, a Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realizou na manhã desta segunda-feira (5), a abertura da Semana do Meio Ambiente, no anfiteatro Garibaldi Brasil, no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac). Este ano, o tema escolhido é “Soluções para a Poluição Plástica” e o evento ocorre do dia 5 a 7 de junho.

Segundo a diretora da Escola de Educação Ambiental da Semeia, Luzimar Oliveira, é uma determinação do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, que a Semeia avance nas políticas de educação ambiental porque é através do processo educativo, ou seja, da boa informação que o cidadão vai se conscientizar em como o plástico é prejudicial para o meio ambiente.

“A gente tem dados alarmantes da produção de plástico no mundo, são 400 milhões de toneladas de plástico, anual, e menos de 10% está sendo reciclado, então a nossa proposta hoje é discutir quais são as soluções que nós já temos para essa questão da poluição plástica, além de lembrar que essa questão também passa pelo consumo consciente, temos que consumir conscientemente esse produto”, explicou.

A diretora ainda reforçou que a capital possui dois pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis, um Ecoponto, no bairro Tucumã, e outro no Horto Florestal, onde o cidadão pode levar até um metro cúbico diário de resíduos recicláveis como plástico, vidro, papel, alumínio e também resíduos verdes e volumosos para não ficarem amontoados nas ruas e nem impeça o curso da água de igarapés.

Para o coordenador do curso de Engenheira Florestal, Paulo André Trazzi, o momento é de refletir sobre o que deve ser feito para melhorar o meio ambiente.

“Ao trazer isso para a comunidade podemos mostrar a importância de se ter essa consciência não só para os profissionais, mas para a comunidade que é dever de todos nós conservar o meio ambiente”, declarou.

De acordo com o estudante de Engenharia Florestal, Wytlen Apurinã, debates como esse são de suma importância para que os estudantes entendam desde cedo o que deve ser feito.

“Trazer para a universidade e ter esse contato principalmente para quem está ingressando é realmente uma opção fantástica para continuarmos engajados e não perdermos o foco que é realmente a manutenção do nosso meio ambiente”, disse.

A diretora da Escola Ambiental aproveitou para explicar como será o cronograma da semana.

“Na terça (6) temos uma atividade na escola Padre Peregrino que é o Ecocine que vai trabalhar a problemática dos plásticos e abrir uma discussão junto aos alunos; Quarta-feira (7) temos uma blitz ambiental no centro da cidade para tratar do tema das queimadas urbanas e no final do dia, a partir das 14hrealizaremos uma oficina sobre educomunicação”, explicou.