Prefeitura normaliza abastecimento da rede de água na Getúlio Vargas e em seis bairros

A prefeitura da capital, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), solucionou na noite desta quinta-feira (29), um vazamento na rede de ferro fundido de 250mm, localizado na Avenida Getúlio Vargas, Bosque, próximo ao Pronto Socorro.

Segundo o diretor técnico da autarquia, Antônio Lima, a equipe do Saerb ficou até 21h45 no local para poder solucionar o problema que estava prejudicando o abastecimento da rede de água dos bairros da região.

“É uma determinação do prefeito Tião Bocalom que toda a equipe esteja empenhada em solucionar os contratempos que possam surgir na cidade que envolvam a rede de água e esgoto. Agimos rápido para minimizar os problemas”, explicou.

Os bairros Cohab do Bosque, Bosque, Centro, Abraão Alab, Morada do Sol e Adalberto Aragão, já estão com fornecimento de água normalizado.