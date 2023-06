Prefeitura de Rio Branco leva saúde aos moradores da comunidade do Panorama

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu no último sábado (24), mais uma edição do Itinerante Terrestre, desta vez na comunidade do Panorama, com serviços de saúde, na associação dos produtores no km-12

Os moradores da localidade receberam:

Consulta Médica e de Enfermagem

Odontologia

PCCU

Pré-natal

Imunização

Acompanhamento de Hipertenso e Diabético

Teste Rápido (HIV, Sífilis, HB, HC)

Endemias (Leishmaniose e malária)

Orientação e Prevenção de doenças

Bolsa Família

Vacinação de cães e gatos

Educação em Saúde

A secretária de Saúde Sheila Andrade fez questão de acompanhar o itinerante e afirmou que as ações do itinerante têm alcançado resultados satisfatórios.

“O programa Itinerante terrestre rural, de fato está se tornando uma marca na gestão do prefeito Tião Bocalom. Por meio dessa atividade temos alcançado muitos resultados positivos. Nós como gestão, estamos aqui para servir a população e oferecer o melhor serviço de saúde para a comunidade, é essa determinação do nosso prefeito e vamos ainda reforçar esses atendimentos para que mais comunidade sejam contempladas com os nossos serviços de saúde”, ressaltou Sheila.