Prefeitura finaliza 1ª etapa da ciclovia na Chico Mendes

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), finalizou a primeira etapa da ciclovia da AC-40 na via Chico Mendes. Nessa fase, a gestão investiu mais de dois milhões e meio de reais (entra em GC: R$ 2.584.298,82) de recurso próprio.

Segundo o secretário da Seinfra, Cid Ferreira, ao todo, a ciclovia passará por três etapas para a conclusão.

“A ciclovia está dividida em três etapas, finalizamos a primeira que consiste nos 100 metros, que foi o momento de verificar a aprovação da população e do

prefeito. Após os 100 metros avançamos na segunda etapa onde já estamos na rotatória da Sabenauto e na terceira vamos até o supermercado Araújo”, explicou.

Nessa primeira fase, a Seinfra realizou os serviços de retirada do meio fio com reaproveitamento, demolição da base dos postes de concreto, levantamento topográfico para locação dos postes, demolição parcial de pavimento asfáltico, escavação manual para nivelamento de base, assentamento de peças separadoras de pista, execução de sarjeta, da pintura de ligação com emulsão asfáltica e do pavimento asfáltico.

No paisagismo, houve plantio de mudas de Bela Emília e Palheira Imperial, plantio de grama, construção de jardineiras em concreto e aterro com barro vegetal, instalação de meio- fio, remendo profundo e interligação dos postes com eletroduto flexível.

O gestor ainda falou sobre a importância do espaço e a expectativa da população em visualizar o trabalho concluído.

“A previsão estimada é que seja finalizada em julho porque estamos na dependência dos serviços do Deracre que está entrando com o recapeamento de toda a via para podermos entregar para a população não só uma ciclovia totalmente revitalizada, mas também estradas pavimentadas”, declarou.

