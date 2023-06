Prefeitura entrega veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregou nesta segunda-feira (5), veículos e equipamentos para serviços itinerantes odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e vans para locomoção de pessoas com necessidades especiais, adaptadas para embarque e mobilidade segura, com rampa de elevação, cinto de segurança adaptado e duas cadeiras para acompanhante para a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

Segundo o superintendente da RBTrans, Benicio Dias, os novos veículos oferecem mais segurança e conforto para os usuários.

“Esse serviço antes era praticado pelo Sindcol com duas kombis que, infelizmente, não pude trazê-las hoje para mostrar como recebemos o sistema e como estamos entregando para a população. As kombis não andam mais, era uma dificuldade, algumas vezes teve princípio de incêndio com o cadeirante dentro. Era uma tragédia anunciada se continuasse com aquele sistema anterior e com aqueles veículos tão velhos.”

De acordo com o presidente do Centro de Apoio de Pessoas com Deficiência Fisica, Edvânio Silva, as vans transportarão os cadeirantes aos serviços de saúde, educação e lazer.

“A gente conquistou esses dois veículos novos, adaptados com elevador que vão ajudar cadeirantes com mobilidade reduzida, com deficiência severa para podermos sair de casa e fazer nossos tratamentos de fisioterapia, estudar, trabalhar… Então tudo isso vai facilitar para podermos retomar nossa vida, nosso cotidiano.”

O prefeito disse que com os novos equipamentos adaptados aos veículos, os serviços serão feitos com mais dignidade.

“Desde que entramos na prefeitura, vimos que o problema era sério. O que tinha eram kombis velhas, vans velhas, adaptadas de qualquer jeito. Agora não, a gente conseguiu equipamento adaptado direto de fábrica. Hoje vamosi dar mais dignidade a essas pessoas que realmente precisam do uso dessas vans para se deslocarem. Estou muito feliz com isso.”

Já as vans e os ônibus adaptados para os serviços odontológicos serão para atendimentos itinerantes nas escolas, bairros e comunidades rurais, por meio do programa Saúde Bucal. O projeto contempla ao todo, oito veículos adaptados. A aquisição foi por meio de recursos próprios e emenda parlamentar do senador Márcio Bittar no valor de R$ 15 milhões.

Segundo a gestora da Semsa, Sheila Andrade, o objetivo é progredir com os programa.

“Oito vans, e o nosso objetivo é de alcançarmos cada vez mais e alavancar, e esse também é o objetivo do nosso prefeito Tião Bocalom com a saúde bucal dentro do nosso município.”

Além dos veículos, foram entregues também cadeiras odontológicas adaptadas para serviços itinerantes.

O dentista Héllio Domingues, diz que antes, sem a cadeira, o atendimento era precário.

“O atendimento ficava, muitas vezes, restrito a unidade de saúde, e muitos não tinham condições de chegar até a unidade, então ficavam um pouco isolados. Hoje não, hoje a gente pode abranger uma área maior, com os ribeirinhos inclusive, que tem um projeto itinerante também. E assim a gente alcança muita gente.”

O prefeito destacou a importância da entrega e lembrou dos projetos que, ao longo de sua carreira, executa em benefício da saúde, educação e assistência social.

“Vai melhorar muito a questão odontológica, não só das crianças nas escolas, mas também dos adultos, pessoas idosas, muitas vezes pessoas acamadas que é muito mais fácil tirar lá da casa e a van estar na frente para cuidar da boquinha dele ou dela. Então, eu estou feliz porque, devagarzinho, a gente está mostrando que o nosso governo é um governo que quer dar dignidade às pessoas.”

Foto: Evandro Derze/Assecom