Prefeitura de Rio Branco continua com a limpeza semanal dos igarapés da capital

A Prefeitura de Rio Branco tem retirado toneladas de entulhos dos leitos e margens dos córregos. A frente de serviço na última semana esteve no bairro Tucumã, na limpeza do igarapé Primavera.

A equipe da Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI) recolheu lixo acumulado, mas muitos ficaram represados ainda por conta da enxurrada no mês de março.

Segundo o encarregado da limpeza, Cristiano Amorim, chegaram a limpar em torno de 250 metros.

“Aqui é lixo, muito pedaço de madeira e plástico. São 16 colaboradores trabalhando aqui.”

O acúmulo de madeira, vidro e outros objetos cortantes, requer cuidado redobrado na hora da remoção. O Igarapé corta cerca de cinco bairros. A equipe de limpeza percorreu toda a margem do leito fazendo o serviço de roçagem para eliminar o excesso de vegetação às margens do córrego. Enquanto isso outra equipe recolhia o material para levar até o caminhão que descarrega no aterro sanitário.

Os moradores que residem às margens do igarapé e sofrem com o transbordo das águas nas enxurradas estão satisfeitos.

O aposentador Oseias da Rocha considera importante esse serviço que a prefeitua está realizando.

“Importantíssimo. A gente espera que seja resolvido esse problema o mais rápido possível porque faz muito tempo que a gente sofre com o problema das inundações desse córrego.”

A dona Raimunda do Nascimento, lembra dos transtornos no período das enxurradas.

“Deus me livre, foi horrível. Alagava tudo aí. Ficava tudo fedendo. Os animais podre, tudo”, explicou.