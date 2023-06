Prefeitura de Rio Branco avança nos serviços de recuperação no estacionamento da Base

Mesmo após a alagação do Rio Acre, a Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) segue em uma grande operação nos espaços públicos afetados pela cheia.

Desde segunda-feira (5), o trabalho segue intenso no estacionamento da Base, onde em decorrência da cheia do rio, ficou concentrada uma grande quantidade de arei a, inclusive na quadra do bairro.

Ylter Holanda, gerente operacional da secretaria responsável pela intervenção, explicou que foram mobilizados mais de 20 servidores para essa operação em que trabalham todos os dias, inclusive nos feriados e finais de semana.

Ele ainda enfatizou que tem uma equipe no bairro realizando a manutenção das ruas e das caixas de drenagem.

“Estamos realizando a retirada de 60 a 80 carradas por dia, a estimativa é que a gente tire mais 300 e a determinação do prefeito é de terminar dentro de um mês e missão dada é missão cumprida”, disse.

Segundo a presidente do bairro, Rosilene Dantas, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sempre tem se mostrado solícito às reivindicações feitas pelos moradores dos bairros.

“O bairro em sua maioria é formado pela terceira idade mas tem muitas crianças que às vezes querem jogar na quadra, mas toda vez que apaga o local fica desse jeito e viemos pedir a revitalização dela por meio do Programa Recupera Rio Branco que já está aqui e dentro de alguns dias também vai arrumar as calçadas quebradas, vão colocar nossos bancos de novo, isso é uma grande satisfação”, declarou.

Para Tatiana Santos, moradora do bairro há mais de 30 anos, ao ver a movimentação das máquinas, todos os moradores do bairro já estão na expectativa para ver o resultado da recuperação do espaço.

“A quadra é importante pros nossos filhos, ter uma área de lazer pra eles jogarem bola, inclusive meu filho não sai mais de casa por causa da quadra que não tem mais aqui na frente, então vai ser muito bom”, falou.

Fonte: Assecom

Foto: Renilson Rodrigues