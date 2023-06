Prefeitura alerta para último dia da emissão da declaração para saque do FGTS

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), iniciou no último dia 15 de maio e termina nesta sexta-feira, 16, de junho, o atendimento presencial aos moradores que têm direito de sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na Caixa Econômica após a enchente do Rio Acre e transbordamento de igarapés.

O atendimento é voltado para moradores com dificuldades de acesso ao aplicativo da Caixa ou com algum problema com a comprovação de endereço. As equipes da Defesa Civil Municipal estarão atendendo nesta sexta-feira (16) nos seguintes horários: 8h às 14h, na sede da Coordenadoria de Defesa Civil, no segundo piso do antigo Mira Shopping, na Rua Rui Barbosa, no Centro da capital.

A estimativa da Defesa Civil de Rio Branco, após o mapeamento dos bairros e comunidades afetadas pela enchente e enxurradas, é de que entre 10 mil a 15 mil pessoas tenha direito ao saque do FGTS.

“Todas as pessoas que têm esse aplicativo e direito ao saque, podem acessar a plataforma e fazer o pedido do saldo disponível. Aqui no atendimento presencial, que termina nesta sexta-feira, é específico para o público que não consegue acessar por si só o aplicativo ou que tem algum problema com endereço”, enfatizou o coordenador municipal tenente coronel Cláudio Falcão.

Fonte: Prefeitura de Rio Branco