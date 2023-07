Prefeito visita indústria de ônibus da Marcopolo em Caxias do Sul

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, aproveitou a estadia em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde participa do 4° Fórum Gaúcho de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e XII Reunião Geral do Grupo de Benchmarking QualiÔnibus, para fazer uma visita à multinacional brasileira Marcopolo S.A, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O objetivo foi conhecer a fábrica da Marcopolo que está na linha de produção de ônibus elétricos.

O prefeito ficou admirado em ver como os ônibus são fabricados. Ele agradeceu o convite do diretor de relações institucionais da Marcopolo S.A Ruben Bisi.

“Fiquei encantado com o que eu vi aqui, com o modelo de gestão de uma grande indústria como esta. Um orgulho para nós brasileiros”, destacou Tião Bocalom.

O prefeito também falou da recepção que a equipe da Prefeitura de Rio Branco teve na empresa.

“Estamos imensamente agradecidos pela receptividade que tivemos.”

O diretor de relações institucionais, Ruben Bisi, que está há 51 anos na empresa, agradeceu a visita do prefeito à fábrica e de poder apresentar seus produtos.

“Esperamos em breve contar com os nossos produtos em Rio Branco para dar mobilidade com qualidade e produtividade para os que moram na capital acreana. Parabéns a você prefeito que está correndo o mundo para ver o que há de melhor na área tecnológica para levar para a sua cidade. Isso é ser prefeito ativo. De estar, não somente olhando para o seu município, mas também olhar o que tem pelo mundo de modernidade”, ressaltou.