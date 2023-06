Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom participa de reunião na vice-presidência da República

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve na tarde desta terça-feira (27) na sede da vice-presidência da República, onde fica um dos gabinetes do vice-presidente Geraldo Alckimin, que responde também pelo Ministério da Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Serviços.

O gestor foi recebido pelo Chefe da Assessoria Parlamentar da vice-presidência, Gustavo Guimarães, por conta de uma viagem de Geraldo Alckimin para Lisboa, em Portugal. Gustavo Guimarães falou ao prefeito sobre o respeito que Geraldo Alckimin tem por ele e fez um convite para voltar à Brasília em outra data para um encontro entre os dois.

“O vice-presidente Geraldo fez questão de dizer que tem um carinho especial pelo senhor, prefeito. Ele precisou ir nessa viagem, mas deixou determinado que o atendéssemos com toda atenção. Estamos aqui para ajudar. O que precisar em Rio Branco conte conosco”, disse Gustavo.

O prefeito Tião Bocalom aproveitou para falar sobre alguns projetos que a Prefeitura de Rio Branco tem em alguns ministérios, como o da construção de quatro creches. “Temos esse projeto no Ministério da Educação para a construção dessas quatro creches para somar com as quatro que vamos construir com recursos próprios. Precisamos muito da ajuda de vocês para que isso seja viabilizado” disse o prefeito.

“Fico feliz por termos um amigo aqui em Brasília como vice-presidente e ministro e tenho certeza que nossa Rio Branco vai ser contemplada com a ajuda daqui. Fico feliz também em conhecer o Gustavo e saber que desde a época do PSDB, ele nos admirava e torcia para que fossemos vitoriosos nas nossas disputas eleitorais. Sabemos que podemos contar com ele também”, completou o prefeito que aproveitou a oportunidade para entregar ao assessor Gustavo, uma cópia do projeto “1001 Dignidades”.