Prefeito de Rio Branco entrega área de lazer governador Edmundo Pinto, no Bela Vista

Nessa segunda feira (19), o prefeito Tião Bocalom entregou a reforma da praça e da quadra poliesportiva do bairro Bela Vista, um local bastante frequentado pelos moradores que gostam de se unir para a prática esportiva.

A área ganhou uma cara nova em toda a sua estrutura: foi feita a manutenção dos alambrados, a calçada em todo entorno recebeu nova pintura e rede de proteção, o totem foi recuperado, além da pintura do piso da quadra. O parquinho para a criançada também teve uma atenção especial.

A recuperação do espaço foi feita com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco que investiu pouco mais de 180 mil reais, para dar aos moradores um espaço digno de esporte e lazer.

O vendedor Fábio Tavares, levou o filhos Pedro e Bia para brincarem no parquinho novinho.

“É ótimo, pois dá para aproveitar o final da tarde para trazer toda a família, ter um lugar para eles brincarem. É tudo de bom para a comunidade.”

A funcionária pública, Maria José, moradora antiga do bairro, disse que a revitalização do espaço, trouxe qualidade de vida para todos os moradores.

“O prefeito resgatou a qualidade de vida dos moradores. Temos a quadra para o esporte, o parque para as crianças. Vejo os moradores pela parte da manhã caminhando ao redor da quadra que, além de estar bonita, está iluminada. Tudo isso faz bem para nós moradores. Quem devolveu essa alegria para o povo foi o Bocalom. Então, é uma gratidão muito grande.”

O presidente do bairro, Sérgio Onofre, também falou da importância da revitalização e destacou a gratidão pelo prefeito.

“Nenhuma gestão revitalizou a nossa quadra. Quero aqui dizer da nossa gratidão com o prefeito Tião Bocalom, que revitalizou literalmente nossa praça aqui, que estava entregue a bandidagem e servindo para usuários de drogas.”

Ao chegar ao local da inauguração, o prefeito foi recebido com muito carinho pela comunidade. Ele destacou a importância do espaço público para os moradores.

“Revitalizar quadras, áreas esportivas, áreas culturais, para nós é fundamental. São 55 quadras que a gente tá fechando a revitalização. Estou feliz, pois sei que aqui a gente vai dar oportunidade para muitas crianças poderem vir aqui jogar uma bola, para a comunidade se reunir, fazer a sua festinha aqui, porque é uma quadra poliesportiva.”

A quadra leva o nome do ex- governador Edmundo Pinto. A família do homenageado, representada pela a mãe e irmã, esteve presente à cerimônia de entrega da obra.

“O que difere um político de outro é a forma como ele trata a população, é a forma que ele está junto com o povo. O prefeito mostrou isso para gente. Nós viemos aqui, a minha mãe tá operada, mas nós fizemos questão para valorizar esse momento porque ele também é ímpar na nossa história, principalmente na história do Edmundo Pinto, eterno governador dos acreanos”, disse a professora Ângela Veras.

Como forma de gratidão ao prefeito, os próprios moradores fizeram um bolo de um metro em formato da quadra e foi servido a todos com salgados e refrigerante.

“Muitas vezes você faz uma quantidade enorme de trabalho e parece que a comunidade não dá muita bola, mas aqui não, aqui nós fomos muito bem recebidos. Fizeram dois bolos grandes, uma quantidade enorme de refrigerantes e salgadinhos, que a própria comunidade se reuniu e preparou para gente fazer essa inauguração. Muito obrigado comunidade do Bela Vista, comandada pelo presidente Serginho, que é um grande guerreiro, que com certeza está deixando a sua marca aqui na gestão, como presidente do bairro”, finalizou o prefeito.