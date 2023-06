Prefeito anuncia pavimentação na Vila Verde e investimento no abastecimento de água

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, anunciou durante uma ação de Saúde Itinerante Terrestre realizada na Vila Verde, Km 58, da Estrada Transacreana, investimentos, com recurso próprio, para pavimentar as ruas da vila, assim como resolver o problema do abastecimento de água no local.

Segundo o prefeito serão 1.200 metros de ruas que receberão os serviços atendendo uma reivindicação antiga da comunidade.

O prefeito também apresentou o projeto para sanar de vez o abastecimento de água, um problema que se arrasta há anos e que será solucionado pela sua gestão.

“Estamos lançando aqui na Vila Verde, a construção de 1.200 metros de ruas que serão pavimentadas. Isso dá para asfaltar toda a vila. Apresentamos hoje também, o projeto de água. Se Deus quiser, até o final do ano que vem, a prefeitura irá sanar o problema da água aqui na vila, que tem um problema sério de abastecimento”, disse.

O secretário de Agropecuária Eracides Caetano, falou dos investimentos que serão realizados na Vila Verde, já iniciando os serviços na próxima semana.

“Já está tudo organizado para, no mais tardar na próxima semana, iniciarmos os trabalhos de pavimentação asfáltica da Vila Verde. Todos os trabalhos técnicos já foram realizados. Acreditamos que com esses 1.200 metros de ruas que receberão os investimentos, por parte da prefeitura, as ruas da Vila Verde serão praticamente cem por cento, contempladas”, disse.

Dariveldo Lacerda, presidente da Vila Verde, comemorou o anúncio dos investimentos na comunidade.

“Tinha algumas cobranças que a gente vinha fazendo ao logo dos anos em prol a comunidade. Agora o prefeito Tião Bocalom, se sensibilizou anunciando essas demandas que serão sanadas pela prefeitura. A gente só tem que agradecer principalmente na questão da água, situação, sendo uma das coisas que mais prejudicam hoje a comunidade. Me sinto satisfeito, a comunidade agradece” concluiu.

Fonte: Assecom

Foto: Renilson Rodrigues/Assecom