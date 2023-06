Preço de gasolina comum no Acre é a mais cara do Brasil

Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, nesta semana, o Acre foi o estado da federação que registrou o maior preço da gasolina comum.

A média dos valores é de R$ 6,08, encontrado principalmente em Cruzeiro do Sul, segundo maior Município. Em Rio Branco, na capital acreana, o preço é menor e chega a R$ 5,97.

De acordo com a ANP, os altos preços podem ser pela dificuldade de logística da chegada de combustíveis e maiores custos para fornecedores na região. O mesmo ocorre em outras cidades que são mais distantes da costa.

O Acre também registra um dos maiores preços do país com a gasolina aditivada, em R$ 6.68, no município de Cruzeiro do Sul. As médias são apenas maiores no município de Tefé, no Amazonas, onde atingiu o patamar de R$ 7,00.