Preço da gasolina e etanol cai no Acre; gás de cozinha reduz R$ 0,06 neste fim de junho

O preço médio da maioria dos combustíveis segue em queda pela segunda semana consecutiva no Acre. O levantamento semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o preço médio do litro de etanol, por exemplo, saiu de R$4,77 para R$4,71 entre a 2ª e 3ª semana de junho, uma redução R$0,06.

A cotação da gasolina comum caiu um centavo de real no período e está custando R$5,97. Já a gasolina aditivada manteve-se estável em R$6,04, bem como o diesel comum, cuja cotação permaneceu em R$5,92.

O gás de cozinha apresentou a maior queda, saindo de R$115,23 para R$115,01 -redução de 22 centavos de real no preço da botija de treze quilos.