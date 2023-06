População faz fila gigante para conseguir salsicha que seria exportada para Venezuela

Desde o início da manhã, brasileiros e venezuelanos se organizavam no local. Por volta das 9h funcionários da empresa Frios Roraima começaram a distribuição dos pacotes.

Serão doados mais de 5 mil pacotes de salsicha. Cada unidade tem cerca de 3 kg e possui data de validade para o mês de agosto. Mesmo com a forte chuva que caiu por volta das 10h, os moradores não abandonaram os lugares na longa fila. No local havia muitas mulheres com crianças de colo.

A migrante Ysmarelys Garcia, 36 anos, foi uma das pessoas que chegou cedo. “Eu cheguei as 7h, moro lá no bairro Treze de Setembro. Espero sair daqui com um [pacote]”, disse ela enquanto aguardava na fila, pouco antes de começar a distribuição.

O gerente de exportação da empresa, Inaldo da Silva Santana, disse que a iniciativa partiu para que o alimento não fosse perdido e também como uma forma de protesto.