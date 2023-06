Ponte Metálica rompe solda na junta dilatadora e deve ficar parcialmente interditada

Um congestionamento quilométrico se formou no centro de Rio Branco, desde a Praça da Revolução até a ponte Juscelino Kubitschek, a partir do meio-dia desta quarta-feira, 14. A situação ocorre após a quebra de uma solda metálica na cabeceira da ponte no lado do Calçadão da Gameleira.

Técnicos do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – Deracre, cavam a junta dilatadora da estrutura, que une a parte metálica da ponte ao asfalto, para a reforma. De acordo com Adalto Nogueira, auxiliar do Deracre, o reparo vai refazer a junta, que precisa suportar os movimentos naturais da ponte.

O serviço deve ser entregue até amanhã e até lá a ponte vai operar com apenas uma via simples. Agentes da RBTrans estão no local.