Ponte de Tarauacá deve ser reconstruída por R$ 12 milhões; obras começam neste ano

Durante a visita técnica realizada pela rodovia da BR-364, entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira, 30, foi anunciado a abertura do edital para reconstrução da Ponte do Rio Tarauacá, no interior do Acre.

O superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, disse que serão destinados R$ 12 milhões para revitalizar os mais de 70 metros da ponte. “Na próxima semana o edital vai estar disponível para o público e acredito que em 90 dias vamos ter o início das obras”, declarou.

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (PP), comemorou o pacote de anúncios positivos para a população do Acre. “Esse anúncio é importante para o desenvolvimento do povo”, mencionou.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP) também agradeceu o empenho do governo federal na revitalização da estrada. Segundo ele, a rodovia é importante para a economia da região do Juruá. “São R$ 2 milhões arrecadados no último ano no Juruá”, encerrou.