Polícia tenta prender acusado de crimes e acaba encontrando foragido na Sobral

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prenderam numa área de risco do Conjunto Residencial Carandá, na Baixada do Sobral, Denis Esteves Santiago da Silva, de 31 anos, que foi levado para a Delegacia de Flagrante e depois para o presídio.

Ele estava sendo procurado pela polícia e tinha prisão preventiva decretada por homicídio tentado, ocorrido no início de 2023, na mesma região, quando na companhia de um cúmplice tentou matar um rival a tiros.

De acordo com o delegado Ivens Dixon, os investigadores da DCORE estavam na região do Carandá tentando cumprir um mandado de prisão contra um autor de vários delitos. Por coincidência, no mesmo local onde o alvo desejado mora, os policiais depararam com Denis Esteves. Numa breve consulta, descobriram que o mesmo era procurado e tinha mandado de prisão em aberto, e que foi cumprido de imediato.