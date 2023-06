Polícia prende “Orelha Seca” com droga no bairro Base

Na noite deste sábado, 24, a Polícia Militar, através do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva – GIRO, Companhia do Batalhão de Operações Especiais – BOPE, em patrulhamento no bairro Base, realizou a prisão de flagrante de um indivíduo pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Os militares avistaram um indivíduo próximo a um ponto conhecido pela forte comercialização de drogas no beco Brasileia e, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer de alguns objetos e correu em direção a um imóvel abandonado utilizado para a venda de entorpecentes.

A PM deteve o indivíduo e durante a busca pessoal foram encontrados em sua posse 03 (três) pinos com uma substância esbranquiçada aparentando ser “cocaína”. Já no inteiror do imóvel inabitável foram encontrados mais entorpecentes e materiais utilizados para pesagem e embalagem dos produtos ilícitos, bem como uma roçadeira sem procedência determinada. Diante disso, foi dada voz de prisão que logo em seguida foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes, juntamente com os objetos apreendidos.