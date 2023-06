Polícia prende no Bairro 15 dupla que iria executar desafeto no Recanto dos Buritis

Na noite desta quarta-feira 14 policiais militares do Grupamento GIRO ao realizar patrulhamento no bairro 15, na Rua Coronel Honório Alves, no Segundo Distrito de Rio Branco avistaram Wellington da Silva Pereira, 22 anos, e Adriano Oliveira Carneiro, 38 anos, que estavam em uma moto sem placa.

A dupla, ao avistar os policiais, agiu em atitude suspeita. Ao serem abordados, a PM encontrou uma arma de fogo, revólver calibre 32 com duas munições e uma faca.

Logo em seguida já foi dada voz de prisão e ao consultar o chassi da moto que não possui placa, foi constatado que a moto teria sido roubada na terça-feira, 13.

Os bandidos acabaram afirmando que estava tentando contra a vida de um desafeto que mora no bairro Recantos dos Buritis e logo em seguida foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes.