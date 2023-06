Polícia prende membros do Bonde dos 13 com armas e drogas no bairro Belo Jardim

No início da noite desta terça-feira, 20, no bairro Belo Jardim 2, na rua da paz, Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) avistaram quando três pessoas estavam com uma sacola nas mãos e ao avistar a guarnição teriam passado o objeto para uma outra pessoa que teria saído correndo. Os policiais iniciaram perseguição que acabou apreendendo um menor de 16 anos e prendendo Wellington Garcia Dias, 20 anos.

Com o rapaz maior de idade, a polícia encontrou uma certa quanrtida de droga que aparentava ser cocaína e skunk. O meliante informou que estava numa casa próxiima quando os militares foram até o local e pediram permissão para entrar. Na casa, encontraram um menor tentando se livrar de uma bolsa que na abordagem foi encontrada duas escopetas artesanais calibre 28 com 6 munições.

Os acusados informaram fazer parte da facção criminosa Bonde dos 13 e que são da cidade de Senador Guiomard e estava em Rio Branco para escapar dos ataques do Comando Vermelho, facção rival.

Todos os envolvidos foram levados a Delegacia de Flagrante.