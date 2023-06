Polícia desencadeia operação e apreende armas artesanais e celulares no presídio

A calmaria no presídio Evaristo de Moraes em Sena Madureira se alterou após um pacote com vários celulares cair próximo ao bloco 10 do cárcere, neste domingo (25). Os internos conseguiram pescar o embrulho utilizando uma linha, mas a polícia penal reagiu ao afronta e entrou no prédio para retirar os objetos.

A ação tática ocorreu com sucesso, e resultou na localização de oito celulares, sendo cinco simples e três digitais com acesso a Internet; quatro carregadores de baterias; e outros componentes de celulares.

O que chamou a atenção da fiscalização foi a retirada de ferros pontiagudos, sendo que um deles tem o modelo de um punhal, que poderiam ser usados para atacar internos ou a guarda policial.

De acordo com a coordenação de segurança, houve fiscalização na estrutura física das celas. “Os policiais verificaram as celas inclusive, os banheiros onde os objetos são escondidos. Importante destacar que a ação começou após o descumprindo da ordem policial por parte dos internos. Conseguimos localizar e retirar os ilícitos, ja os ferros eles tiraram do próprio prédio”, afirma o coordenador Valquer Oliveira.

Os infratores deverão perder benefícios, como a visita familiar, além de responder a sindicância interna. A direção da UPEM elogiou a ação pontual dos policiais penais