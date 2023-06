Polícia recupera moto roubada e apreende simulacro de pistola

Equipe do tático alfa do 2° BPM recuperou na noite desse sábado, 17, uma motocicleta Honda Cg Titan 150 de cor vermelha, na rua Tavares Couto, no bairro Santo Afonso, e ainda um simulacro tipo pistola.

A equipe foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência, a princípio como tentativa de homicídio. Chegando ao local, os militares não encontraram nem vítima, nem autor.

Porém, havia uma motocicleta caída na rua e, embaixo da motocicleta, um simulacro de pistola. Foi feita a consulta no sistema e constatou-se que a motocicleta tinha restrição de roubo/furto. A motocicleta foi encaminhada para o depósito de veículos do Detran e a arma para a delegacia da 2ª regional.