Polícia recupera moto roubada durante Operação Cavalo de Aço

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam uma motocicleta com registro de roubo/furto neste sábado, 24, durante a Operação Cavalo de Aço. O condutor do veículo foi abordado no Conjunto Canaã, em Rio Branco.

O homem de 26 anos transitava na motocicleta Yamaha/Fazer250 Blueflex, de cor azul, por uma via do bairro quando foi parado e abordado pela equipe policial. Em consulta aos sistemas de busca, constava o registro de que se trava de produto de roubo/furto.

O condutor, que informou que havia pegado a moto emprestada, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, juntamente com o veículo apreendido.