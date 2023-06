Polícia militar prende homem com arma de fogo em via pública

Uma guarnição de polícia militar prendeu, na tarde desse sábado, 17, um homem que transitava na via Chico Mendes com uma arma de fogo em mãos.

Os militares realizavam patrulhamento, quando receberam a informação via COPOM de que um indivíduo estava andando no meio da rua com uma arma de fogo na mão.

A guarnição visualizou o indivíduo próximo à Arena da Floresta, e quando foi dado voz de parada o indivíduo largou a arma, uma escopeta de cano serrado calibre .28, e confrontou os policiais.

Mesmo com dificuldade de conter o homem, que estava enfurecido e proferia palavras sem nexo, os militares conseguiram imobilizá-lo, com ajuda de outra guarnição. Mesmo algemado, o homem desferia golpes com os pés na grade do compartimento de condução de presos da viatura policial.

Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) com pequenas escoriações no ombro, costelas e costa.