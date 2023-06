Polícia apreende 2 armas em Mâncio Lima durante Operação Guardiões da Fronteira

Durante a Operação Guardiões da Fronteira, a Polícia Militar do Estado do Acre, através da Companhia de Policiamento Especializado do 6°BPM, apreendeu duas armas de fogo no município de Mâncio Lima. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira, 21, por volta das 17h00min, no Ramal do 20.

De acordo com informações da polícia, durante patrulhamento na zona rural do município, a equipe se aproximou de uma trilha na floresta que dá acesso ao Peru e é usada como rota de escoamento do narcotráfico, quando se deparou com dois cidadãos carregando um volume nas costas e com armas longas. Ao perceberem a presença da viatura policial, os indivíduos empreenderam fuga pela floresta densa, não sendo possível interceptá-los.

Após buscas nas imediações, os policiais militares encontraram duas espingardas, sendo uma calibre 36 e outra calibre 22, além de quatro cartuchos, sendo três deflagrados e um intacto. O prejuízo ao crime foi estimado em R$16.000,00.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil do município de Mâncio Lima para os demais atos legais. A apreensão das armas de fogo representa uma importante ação da Polícia Militar no combate ao porte ilegal de armas e ao narcotráfico na região.

Fonte: Juruá Online