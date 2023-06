Polícia militar age rápido e recupera carro roubado

A guarnição do setor III do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (2° BPM) recuperou, na noite deste domingo, 18, na rua Padre José no bairro Taquari, um automóvel Fiat uno Mille, de cor azul.

A guarnição realizava o patrulhamento no bairro, quando ouviu, via rede de rádio, que o veículo estava na área do 2° batalhão.

Ao atentar para os veículos que transitavam nas proximidades, os militares conseguiram vizualizar e dar ordem de parada ao condutor do Fiat uno, a qual não foi obedecida.

Foi realizado o acompanhamento pelas ruas do bairro Taquari, até que o condutor perdeu o controle da direção e colidiu com outro veículo que estava estacionado na via. O condutor ainda tentou evadir-se a pé, mas foi detido e preso.

O homem (que foi reconhecido pela vítima) foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais. O veículo foi conduzido ao depósito de veículos do Departamento de Trânsito (Detran/AC) para providências cabíveis.