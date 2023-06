Polícia Civil divulga imagem para tentar capturar acusado de matar empresário em Rio Branco

O delegado Leonardo Ribeiro, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pediu da população nesta segunda-feira, 19, na tentativa de prender o homem responsável pela morte do empresário Lucas Sales Palu, de 30 anos, assassinado com um tiro na cabeça no último dia 6 de junho no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

A Polícia Civil publicou a foto do acusado, que está na condição de foragido. De acordo com o inquérito policial instaurado na especializada, na noite do dia 6 corrente Lucas Sales Palu estacionou uma caminhonete na rua Rio de Janeiro e se dirigia para a casa da namorada.

Em dado momento, foi surpreendido por um homem, que estava acompanhado de outros dois, e fez vários disparos na direção da vítima.

Lucas ainda chegou a sacar uma pistola, a qual não chegou a acionar. Gravemente ferido, ainda correu até uma lanchonete próxima, onde caiu e faleceu.

Durante as investigações, os policiais da DHPP, com auxílio de imagens de câmera de monitoramento e depoimentos de testemunhas, conseguiram identificar o autor, que inclusive estaria com prisão preventiva decretada, e na condição de foragido.

O delegado Leonardo Ribeiro, que cuida do caso, publicou a foto do acusado e pediu ajuda à população na tentativa de prendê-lo. Qual informação deverá ser dada através do telefone 99922-1111. O nome do homem é mantido em sigilo.