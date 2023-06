Polícia Civil prende três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, apreende armas e dinheiro

Em mais uma ação exitosa da Polícia Civil do Acre (PCAC), uma pessoa foi presa e uma razoável quantidade de entorpecente foi apreendido na cidade de Rio Branco. A ação foi desencadeada por agentes de duas delegacias especializadas (DRACO e DENARC), que no cumprimento de mandado de busca e apreensão tiraram das ruas mais um traficante de drogas.

Durante a diligência, que ocorreu na última quarta-feira, 14, os agentes detiveram N. O. F. contra quem pendia um mandado de prisão e de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. A apreensão de seu telefone revelou evidências de envolvimento com o crime organizado. A busca em sua residência resultou na detenção de outras duas pessoas, que foram flagradas embalando substâncias ilícitas.

Em operação paralela realizada no mesmo dia, as equipes detiveram outros dois indivíduos. A busca no local revelou drogas escondidas, uma arma de fogo artesanal e dinheiro em espécie.

Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para as providências legais. A Polícia Civil do Acre continua empenhada em proteger a comunidade, reprimindo atividades ilícitas e garantindo a segurança de todos.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate ao crime, incentivando denúncias anônimas através do Disque-Denúncia 181.

Fonte:Ascom/PCAC