Polícia prende 5° suspeito de envolvimento na morte de alunos em Cambé ,no Paraná

A Polícia Civil prendeu um homem, nesta segunda-feira (26), por envolvimento no ataque ao colégio estadual Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná. O suspeito, de 39 anos, é morador de Rolândia.

As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP/PR), que afirmou que as investigações seguem em andamento. Até o momento, foram presos o autor do crime, outros dois homens, de 35 anos e de 21 anos, de Rolândia, e um quarto suspeito de 18 anos, em Gravatá, em Pernambuco.

De acordo com a SSP/PR, novos dados serão revelados após a conclusão do inquérito e encaminhamento à Justiça.

Atirador foi encontrado morto na prisão

O autor do ataque a tiros promovido na segunda-feira (19) foi encontrado morto em sua cela na Casa de Custódia de Londrina na noite de terça-feira (20).

Segundo o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen), o atirador teria tirado a própria vida, por meio de um enforcamento.

O órgão não divulgou mais detalhes sobre a morte do acusado. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o Deppen “já instalou procedimentos internos para apurar o caso”.