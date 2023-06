Polícia cumpre 11 mandados de busca e apreensão em 7 bairros

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu nas primeiras horas desta quarta-feira, 7, 11 mandados de busca e apreensão em Rio Branco.

Os mandados expedidos pelo Poder Judiciário foram cumpridos em sete bairros, sendo eles: Santa Inês, Cidade do Povo, Carandá, Boa Vista, Aeroporto Velho, Bosque e Boa União. Diversos aparelhos celulares foram apreendidos, pois esses objetos são de fundamental importância para colher informações para ações futuras da PCAC.

Nessa terça-feira, 06, a PCAC havia prendido 21 pessoas e dado cumprimento a 35 mandados judiciais. A operação rapta, ocorreu nas cidades de Tarauacá, Porto Acre, no Acre, e em Manaus, no Amazonas.

A ação foi considerada um importante passo no combate ao crime organizado no Acre, e a Polícia Civil reforça seu compromisso em continuar trabalhando incansavelmente para garantir a segurança e a paz na região. A população é encorajada a colaborar, denunciando atividades suspeitas e contribuindo com informações que possam auxiliar as autoridades no combate ao crime.